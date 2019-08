130 anos do nascimento das poetas Leodegária de Jesus e Cora Coralina serão comemorados em Encontro

PETISCOS

Formatura – Os 110 aprovados no concurso de delegados da Polícia Civil de Goiás participam da solenidade de conclusão do curso, sexta-feira, na Asmego. Depois haverá baile no espaço Clasablanca. Entre os formandos, 32 são mulheres.

Estética – A biomédica Bruna Rodrigues ministrará palestra sobre…