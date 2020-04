Sentada sozinha na cama, uma mulher olha pela janela o horizonte traçado por um céu de outono. A cena pode até parecer uma paisagem corriqueira dos tempos de quarentena ante ao coronavírus, mas é a pintura Sol de Manhã (1952), obra de Edward Hopper (1882-1967). Parte da carreira do artista norte-americano foi enraizada em representações realistas da solidão na contemporaneidade. Tudo muito familiar quase sete décadas depois.

Profeta do distanciamento social, Hopper ressurgiu no debate artístico. Dos livros de arte às galerias e museus americanos, a obra do artista tem sido presença garantida em textões do Facebook e posts do Instagram. Ilustra conteúdos jornalísticos e literários e serve como referência para fotógrafos, como Victor Moriyama em seu ensaio no edifício Copan, em São Paulo. O cineasta alemão Wim Wenders também decidiu transformar os quadros do pintor em pequenas histórias no filme Duas ou Três Coisas que Sei sobre Hopper.

Em estilo realista imaginativo, Hopper joga com a luz e na expressão de solidão, vazio e estagnação da vida humana. Mas também fala sobre silêncio e solitude. Sua obra sofreu forte influência dos estudos de Freud, que buscavam uma visão subjetiva do homem. “Os edifícios, geralmente enormes e vazios, assumem um aspecto inquietante e a cena parece ser dominada por um silêncio perturbador”, destaca o crítico de arte Rolf G. Renner, no livro Hopper (1992, Taschen).

As paisagens urbanas de Hopper são ilustradas por vazios em ruas, edifícios, praças e cenas urbanas geralmente sem a presença de pessoas. Homens e mulheres aparecem em seus apartamentos, quase sempre sozinhos, com tratamento suave, em representação realista do interior de cada um dos personagens criados pelo artista. É como se os espaços representassem a forma como cada um lida com a sua própria solidão.

Hopper também fala sobre o distanciamento a dois. Em Noite de Verão (1949), o pintor apresenta uma varanda iluminada na noite, na qual se vê um jovem casal. Não é necessariamente uma cena melancólica, mas é marcado por uma ambiguidade: as duas pessoas se sentem em segurança, apesar de se encontrarem sozinhas ao redor de um escuro intenso, quase que um breu. Já em Hotel junto duma Via Férrea (1952), Hopper mostra duas pessoas que, apesar de juntas, se encontram sozinhas, cada uma em seu infinito particular: a mulher mais velha lê um livro, enquanto o homem fuma um cigarro e olha pela janela, em busca de algo.

Hopper transforma a solidão alheia – que também é sua – em figuras corriqueiras da paisagem cotidiana. Sua pintura mais famosa, Noctámbulos (1942), resume muito bem parte de sua obra artística. Na cena, um bar envolve as pessoas como um recipiente hermeticamente fechado, tornando visível a delimitação do ambiente urbano. A noite na cidade é apenas iluminada pela luz do bar. “O próprio Hopper declarou ter pintado a pintura inconscientemente, como a solidão duma grande cidade”, destaca Rolf G. Renner.

Melancolia

As concepções realistas do artista não são simples representações de uma realidade reproduzível. Hopper cria reconstruções que ultrapassam a mera experiência da paisagem urbana: ele pinta o que enxerga da solidão das pessoas. “Suas concepções pictóricas geralmente não são reproduções do visível, mas de alusões ao que é subentendido. Dão conta de rupturas tanto da realidade da percepção como na capacidade de perceber”, destaca Renner.

Artista que percorreu a virada do século 19 para o 20, Hopper viu duas guerras mundiais, a distopia do modo de vida americano, a crise econômica de 1930 e a rápida industrialização de seu país. Com melancolia, o pintor expõe suas feridas, a forma de enxergar um mundo de grandes cidades, recheadas de prédios, parques e ruas, mas de um vazio ensurdecedor. Mais uma prova de que sua arte atravessa décadas, movimentos culturais, episódios históricos e continua atual. É como se os protagonistas de Hopper estivessem ainda vivos, com olhos para o horizonte em suas portentosas janelas.