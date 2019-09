Magazine 'Sou um cara que não gravo por gravar, algo precisa me instigar' diz Paulinho da Viola Cantor, que se apresenta nesta terça-feira (17), às 20h30, no projeto Música no Câmpus, no Centro de Cultura e Eventos da UFG, falou exclusivamente com o POPULAR

São tantos sucessos na carreira de Paulinho da Viola que lançar um disco de inéditas virou um mero detalhe. É assim há mais de 20 anos com um artista que ergue-se com a sua indiscutível discografia. Boa parte dos seus hinos serão cantados nesta terça-feira (17), às 20h30, no projeto Música no Câmpus, no Centro de Cultura e Eventos da UFG. Músicas como Foi Um Rio ...