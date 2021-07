Magazine “Sou muito grata pelo reconhecimento”, diz Paula Amorim Campeã do No Limite conta que um dos planos é o casamento com o goiano Breno, que participou do BBB-18, edição que os dois engataram um romance

“Eu acredito que se disputar com qualquer um de vocês, eu posso ganhar. A gente não está acreditando que eu só vou ganhar se for com outra menina. Isso de mulher [ser mais fraca] já ficou no passado”. A frase, dita por Paula Amorim logo no terceiro episódio do No Limite, pode resumir toda a trajetória da grande campeã. Guerreira, determinada e forte física e mentalment...