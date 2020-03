Magazine ‘Sou médico, não juiz’, afirma Drauzio Varella sobre polêmica em reportagem com presa trans Suzy, uma das personagens retratadas em reportagem do médico cumpre pena por estupro e homicídio de uma criança, de 9 anos em 2010

O médico Drauzio Varella se manifestou neste domingo (8) sobre a polêmica no caso de uma transexual que cumpre pena por estupro e homicídio na Penitenciária I José Parada Neto, em Guarulhos, na Grande São Paulo. O profissional foi alvo de críticas que questionavam se ele sabia do crime quando decidiu retratar a história da detenta em reportagem no programa Fantástico...