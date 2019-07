Magazine “Sou brincalhona e fuleira” afirma Simaria Cantora recebeu a equipe de reportagem do POPULAR no seu camarim, logo após o show do Festival Villa Mix, e não fugiu de nenhum questionamento

Depois de se tornar um dos assuntos mais comentados dos últimos dias nas redes sociais, a cantora Simaria, que forma dupla com a irmã Simone, concedeu entrevista exclusiva ao POPULAR. A cantora recebeu a reportagem no seu camarim logo após o show no Festival Villa Mix Goiânia. Muito simpática e divertida, a sertaneja não fugiu de nenhum questionamento e falou sobre o pol...