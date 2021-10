Magazine Sorriso Maroto não descarta aderir ao piseiro após passar pelo 'pagotrap' O grupo está empenhado na divulgação de seu trabalho mais recente, o DVD "A.M.A - Antes que o Mundo Acabe" (2021)

De volta aos palcos, o Sorriso Maroto divide com o público a mensagem que aprendeu nos últimos anos: "Viva antes que o mundo acabe". Com ingressos esgotados em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Recife, o grupo foca em novas parcerias, misturas de ritmos musicais e na conexão com o público. "É como se estivéssemos começando, saindo para o show pela primeira vez", d...