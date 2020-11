Magazine Sophia Loren sai da aposentadoria e ilumina as cenas de “Rosa e Momo” São pequenas audácias que, no conjunto, ajudam a diferenciar Rosa e Momo na multidão de ofertas que estão agora na Netfllix

Estrelas de cinema são uma coisa muito particular. Vejamos o caso de Sophia Loren - ela está com 86 anos, poderia muito bem continuar em estado de aposentadoria, deixar na lembrança dos fãs a imagem de seus dias de juventude, etc. Mas, depois de 11 anos fora do cinema, topou dar uma mão ao filho, Edoardo Ponti, e assumir o papel principal de Rosa e Momo. Com isso, Pont...