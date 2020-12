Magazine Sony lançava, há exatos 26 anos, o primeiro PlayStation, no Japão Confira alguns jogos para jogas com o PS:

Há exatos 26 anos, no Japão, a Sony lançava oficialmente seu primeiro console de videogame, o PlayStation. Antes de chegar ao PS, houve uma tentativa fracassada de parceria com a Nintendo no sentido de desenvolver um CD-ROM para o Super Nintendo. Os consoles chegaram ao resto do mundo somente um ano depois, mas no Brasil chegou apenas 15 anos depois, por conta ...