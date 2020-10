Magazine Sony divulga vídeo de lançamento do PlayStation 5 com narração do rapper Travis Scott No Brasil, o console chega às lojas no dia 19 de novembro - uma semana antes, no dia 12, estará disponível nos Estados Unidos, Canadá, Japão e outros países

A PlayStation divulgou nesta quarta (28) o vídeo global de lançamento do PS 5, que conta com narração no rapper Travis Scott na versão em inglês (também pode ser visto dublado em português). No Brasil, o console chega às lojas no dia 19 de novembro - uma semana antes, no dia 12, estará disponível nos Estados Unidos, Canadá, Japão e outros países. O tema da campan...