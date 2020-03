Nem só de sons de panelas vivem as janelas e terraços goianienses nas últimas semanas. No mesmo ritmo de cidades como Barcelona, na Espanha, e Bergamo, na Itália, músicos vão para as áreas externas dos prédios em que moram para tocar canções e entreter aqueles que vivem sob isolamento social. Foi o que aconteceu no Jardim Goiás no final de semana, quando os moradores do bairro foram surpreendidos com três vizinhos que se reuniram na área de lazer do edifício para tocar música clássica.