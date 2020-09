Magazine Sons celestiais Trompetes, trompas e trombones. Orquestra Sinfônica de Goiânia promove apresentação on-line hoje do Grupo de Metais

Beethoven Silva, 28, é pernambucano, natural de São Caetano, cidade a 142 km do Recife, mas mora em Goiânia desde 2013, quando ingressou no corpo da Orquestra Sinfônica de Goiânia (Osgo), ao lado da esposa, a também musicista Nilzeth van Beethoven. Com pais músicos, recebeu o nome completo de Ludwig van Beethoven em homenagem ao compositor alemão. Já a irmã ga...