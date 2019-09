Magazine Sonoridade tupiniquim

Há mais de 20 anos, o Sonora Brasil promove a circulação de artistas que trabalham aspectos históricos da música nacional. Em 2019, a iniciativa celebra a força da mulher e em Goiânia quatro dias do Aldeia Sesc de Artes foram tingidos com as cores do projeto. No dia 17, as Líricas Negras – Georgia Camara (RJ), Vanessa Melo (BA), Rosa Reis (MA) e Negravat (SP) – aprese...