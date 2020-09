Magazine Sonho é gravar disco de samba

A segunda coletânea que Fernanda Abreu pretende lançar é 30 Anos de Baile, com remixes de seus sucessos sob a batuta do DJ Memê. Com planos de lançar um disco de inéditas em 2021 e um documentário dirigido por Paulo Severo com o registro da turnê e a gravação de Da Lata, título essencial em sua obra, ela acalenta ainda o desejo de gravar um disco de sambas, uma de suas...