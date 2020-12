Magazine Sonhadora, mas mais independente Tina (Ana Hikari) está vivendo os momentos mais difíceis desde que começou o romance com Anderson (Juan Paiva) e precisou enfrentar sua mãe, que faz de tudo para impedir o relacionamento. Ao descobrir que Mitsuko (Lina Agifu) entregou dinheiro para o namorado sumir de sua vida e a situação o levou a sofrer um acidente de moto, ela decide sair de casa, em cenas que de Malhação: Viva a Diferença (Globo). Na série original Globoplay, As Five, Tina está casada com Anderson, mas o relacionamento entra em crise justamente depois da morte de Mitsuko, já que a jovem não consegue processar a perda da mãe. Em entrevista, Ana Hikari relembra o momento conturbado da personagem em Malhação: Viva a Diferença e comenta a trajetória da personagem até a fase representada na série.

Como foi viver o momento atual de Tina, em Malhação: Viva a Diferença?Foi um ritmo de gravações muito intenso, porque as cenas do acidente e do hospital eram de fortes emoções entre todos. Ao mesmo tempo, foi uma fase muito legal, porque tinham cenas com muita gente do elenco, e eu amava gravar com o núcleo da família da Ellen (Heslaine Vieira). A Ju Colombo...