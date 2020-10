Magazine Sombras da noite Paisagens urbanas de Goiânia, mistérios noturnos e fantasias do interior servem de referência para trabalhos de escritores goianos do terror e suspense

Uma investigadora particular tenta desvendar o enigma por trás da morte de uma mulher no Edifício Parthenon Center, no Centro de Goiânia. Ao refazer os mesmos passos, a profissional acaba embarcando em uma jornada de mistérios. A história escrita por Ludielma Laurentino, intitulada Parthenon, Rua 4, Centro, integra a antologia de contos noir Cidade Sombria (MMar...