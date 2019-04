Magazine Som que acalma e vicia Com apenas quatro cordas e pequenininho, o ukulele, instrumento havaiano, vem ganhando adeptos em Goiânia

Quando se entra no porão da casa do tenente do Corpo de Bombeiros Leonardo de Castro Oliveira, de 45 anos, não são os discos em vinil fixados na parede do roqueiro Raul Seixas e dos Beatles que mais chamam a atenção logo de cara. Também não são as duas violas caipiras no suporte de chão ou a guitarra. Mas sete instrumentos de um nome bem estranho, de design dife...