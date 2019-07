Magazine Som da pesada No Dia Mundial do Rock, comemorado hoje, não faltam opções para celebrar o gênero em diversos espaços da Grande Goiânia

Os amantes do rock não vão ficar em casa hoje. A camisa preta da banda favorita, a calça rasgada, o tênis All Star e a bandana já estão separadas para comemorar o Dia Mundial do Rock, celebrado no dia 13 de julho. Casas de shows, centros culturais e bares programaram uma agenda especial para ninguém ficar parado. De bandas autorais já na estrada há anos a covers de grup...