Magazine Solução eficaz

Parece coisa de filme, mas continua sendo muito eficaz e ecologicamente correto o uso de espantalhos para proteger hortaliças do ataque de pombas do bando, que costumam frequentar também a zona urbana em busca de alimentos. Os pássaros são ariscos e, segundo especialistas, respeitam o recurso que imita a figura humana. O vento, que movimenta as roupas, ajuda a inibir...