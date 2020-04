Se o supervisor de comércio exterior Rodrigo Bessa, de 30 anos, não silenciar os aplicativos de relacionamento, o celular vai ficar apitando durante todo o dia. É que a sua lista de “contatinhos” aumentou nos últimos meses, reflexo do isolamento social ante ao novo coronavírus. “A maioria das pessoas solteiras se encontram na mesma posição, em casa, em quarentena, e cheias de desejo”, observa.

Com bares, boates, shows e outros espaços de entretenimento fechados por conta do decreto estadual, o jeito é ficar em casa, de olho no celular. Aos solteiros, resta apenas prolongar o contato com os “dates” virtuais, manter a chama acesa em conversas, trocas de experiências e bate-papos descontraídos. Em tempos de quarentena, há quem amenize a carência afetiva e o desejo sem colocar em risco as medidas para evitar o risco de contrair a Covid-19.

“As redes sociais e os aplicativos têm um peso muito grande. É quase que o principal estímulo hoje para quem é solteiro, além de funcionar bem como uma vitrine”, destaca Rodrigo, que está solteiro há quatro anos. Antes da pandemia, o rapaz dividia seu tempo entre o trabalho, a academia, os “rolezinhos” com os amigos e os encontros cara a cara. “Na internet, você mostra o que quer ser e quem quer ser, que na maioria das vezes é uma grande oportunidade”, completa.

Os aplicativos de relacionamento passam por um boom no período da quarentena. Enquanto o número de acessos e novos perfis crescem em apps mais populares, como o Badoo, outros surfam na crista do isolamento social e surgem convidando os usuários a se conectarem, como o House Party. Na mesma frequência, apps específicos, como o Grindr, segmentado para o público gay, criam ferramentas inéditas, como as chamadas de vídeo.

O acesso tem crescido em curva bastante ascendente. Só no Tinder, app mais popular no País, houve um aumento de 25% das conversas, segundo levantamento da rede social. Os papos também ficaram 20% mais longos. O aplicativo mantém estratégias inteligentes, como romper com raio geolocalizador. Agora, o usuário que estiver em Goiânia pode conversar com quem mora do outro lado do mundo, como Tóquio, no Japão, ou em Berlim, na Alemanha.

E o olho no olho? Mesmo com tantas possibilidades oferecidas pela internet, há como manter um romance exclusivamente pela web? Rodrigo acredita que há um limite quando o virtual não supre mais a carência afetiva. “É extremamente mais fácil na internet, a comunicação escrita geralmente flui melhor do que a oral e presencial, e nenhum dos dois precisa mudar a rotina. É como ter o conforto de ser solteiro e suprir a carência de ter alguém pra dividir alguns momentos. Mas aí vem toda a necessidade sexual”, lembra.

Prazer

Na hora que bate o misto de carência e tesão, entender que isolamento não significa, necessariamente, o fim do prazer sexual é o primeiro passo para passar pelo período. De acordo com especialistas, é possível suprir os desejos individualmente e ainda trazer inúmeros benefícios à saúde. “O corpo é lugar de descobertas, de alegrias e de muito prazer. Cada um tem sua intimidade, os seus desejos. Conhecer o próprio corpo e se descobrir sozinho é o ideal para estes tempos de distanciamento”, revela a psicóloga especialista em terapia individual Milena Teixeira.

Lidar com a libido e aproveitar o tempo livre para tentar inventar novas possibilidades com o corpo são algumas dicas que a profissional orienta para o momento de afastamento social. De acordo Milena, as redes sociais são uma válvula de escape para manter relações, traçar novas formas de se conectar ao outro e até encontrar um par ideal. “Mesmo com limitações, na internet as possibilidades são infinitas. As redes sociais já filtram as pessoas por gostos e desejos individuais. Ao respeitar a quarentena, há um respeito também com o outro”, pondera a profissional.

A famosa fugidinha

Enquanto sites pornográficos têm liberado seus conteúdos, assim como os serviços de streaming, o número de lojas sexshop veem crescer os pedidos delivery no período de afastamento social. Mas os solteiros, de fato, tem respeitado a quarentena? Para o jornalista Elvis Marques, de 28 anos, sozinho há três anos, em seu círculo de amizades cerca de 80% das pessoas solteiras têm mantido o distanciamento social.

“Conversamos bastante sobre o momento que vivemos, as preocupações e a responsabilidade que a juventude tem de não dar uma ‘fugidinha’ do isolamento social e trazer a doença para dentro de casa ou transmiti-la para outras pessoas”, conta o rapaz. Para Elvis, que já manteve um relacionamento à distância no Mato Grosso por oito meses, a opção por enquanto é prolongar o diálogo on-line, não deixar esfriar e valorizar as conversas.

Um bom filme assistido, um livro especial, a série badalada. A troca no bate-papo, para o solteiro, deve acontecer espontaneamente. “Agora as pessoas têm mais tempo para conversar, então é hora de melhorar as cantadas (risos). Por exemplo, eu tenho conversado nesse período com alguém. O diálogo é muito bom, e propicia nos conhecermos mais a fundo”, revela.