Magazine Solteira sim!

Preservar os “contatinhos” virtuais, prolongar as conversas nas redes sociais e manter a temperatura dos papos é força-tarefa entre os solteiros. Com a necessidade do distanciamento social, o que vale mesmo é um bom papo e uma troca amistosa. “Acho que além de estarmos privados da paquera física e orgânica que envolve uma das coisas mais legais de conhecer alguém, que é a...