Magazine Sofrência no topo Pelo segundo ano consecutivo, cantora goiana Marília Mendonça é a artista mais ouvida nas plataformas digitais

Longe dos palcos, perto do coração dos ouvintes. Vai ser assim que 2020 ficará marcado na carreira da cantora goiana Marília Mendonça. Desde quando começou, em 2015, ela sempre figurou no topo e nos últimos tempos o domínio foi ainda maior. Pelo segundo ano seguido, a sertaneja foi a artista mais ouvida no Brasil nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. ...