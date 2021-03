Coitado do Seu Madruga. É um homem em constante fuga. Ele foge do Seu Barriga para não pagar o aluguel atrasado. Ele foge das confusões do Chaves, já que sempre se dá mal. Ele foge dos catiripapos de Dona Florinda, que o culpa de tudo o que acontece de errado na vizinhança. Ele foge da paixão avassaladora de Dona Clotilde, a Bruxa do 71, que não perde uma oportunidade de se atracar com o eterno desempregado, mesmo, vamos combinar, não se tratando exatamente de um galã. Pois isso agora está dando confusão.

Um movimento nas redes sociais está considerando o comportamento da Bruxa do 71 inadequado, como uma glamorização da cultura do assédio. Afinal, Seu Madruga sempre deixa claro que não quer nada com a vizinha, mas ela insiste. E como insiste! A recorrência nas investidas, o contato físico sem consentimento, as abordagens em público revelariam uma conduta reprovável. Mas Dona Clotilde não está só. Fãs do seriado Chaves, que deixou de ser exibido no Brasil, viram um exagero na crítica e defendem a personagem.

Caso a moda pegue, mais personagens podem acabar na berlinda. Afinal, o próprio Chaves, além de Kiko e Chiquinha não deixam em paz o Senhor Barriga e seu filho Nhonho (interpretados pelo mesmo ator) em paz. O bullying em relação ao peso do senhorio da vila é uma evidente manifestação de gordofobia. A própria Bruxa do 71 é atacada por ser considerada “velha”. Nos anos 1970, quando o seriado foi produzido, essas questões não estavam na pauta e as histórias ingênuas pareciam desculpar todos esses preconceitos.