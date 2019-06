Magazine Sobrepeso infantil vai além dos hábitos alimentares

As crianças em geral ganham peso com facilidade devido a fatores como hábitos alimentares, inclinação genética, sedentarismo e distúrbios psicológicos. Há estudos que também correlacionam a exposição a um ambiente inóspito intrauterino com problemas como obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares na vida adulta. ”Isso se deve a um termo chamado programação metabólica...