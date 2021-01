Magazine Sobre as autoras

A gaúcha Cláudia Ahimsa, radicada no Rio de Janeiro, começou a carreira artística como bailarina clássica e morou na Alemanha, depois da queda do muro de Berlim, em 1989. Nessa época que começou a escrever poemas e teve o trabalho bem recebido pela crítica especializada. Em visita à Feira do Livro de Frankfurt, em 1994, ela conheceu o célebre poeta maranhense Ferreira Gu...