Magazine Sobre a série “Amor e Sorte”

Jorge Furtado, autor de diversos programas de TV – entre os mais recentes, Mister Brau, Sob Pressão e Todas as Mulheres do Mundo -, foi impulsionado pelos momentos adversos da atualidade para a criação de Amor e Sorte. Serão quatro episódios independentes: Lázaro Ramos e Taís Araujo são os personagens do episódio assinado por Alexandre Machado, autor de produções icô...