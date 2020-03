Magazine Sob o sol do Cerrado Cinco vezes em que o chapéu esteve presente na representação cultural goiana

“Numa estação rodoviária eu vi um velho sentado. O que me chamou a atenção foi como estava trajado: um chapéu de carandá e um laço bem trançado. Com uma guiaca velha e um berrante empoeirado”Lamentos de um Peão, canção de Goiano e Paranaense “Quando ouço o grito ‘segura peão!’. Tiro o meu chapéu e faço uma oração. Em cima do touro não tem pra ninguém. São oito segundos...