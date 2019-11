Magazine Sob aplausos, corpo de Gugu é sepultado no cemitério Gethsêmani, em SP Apesar da expectativa, o apresentador Silvio Santos não compareceu ao velório nem ao enterro do pupilo, mas mandou uma coroa de flores

Exatamente às 12h09 desta sexta-feira, 29, o corpo de Gugu Liberato foi sepultado no cemitério Gethsêmani, no Morumbi, no zona oeste de São Paulo. A multidão que estava presente no local entoou cantos religiosos enquanto gritava frases como "Gugu eu já disse que te amo hoje?". Parentes da família também pediram aplausos de todos os presentes. Apesar de muita expect...