Magazine Snoopy e sua turma ganham livros colecionáveis

O personagem Snoopy ganhou uma homenagem pelo aniversário de 70 anos, completados em outubro. Tirinhas do cachorro beagle mais famoso do mundo, entre a década de 1950 e o ano 2000, estão sendo publicadas em edições especiais de colecionador. Snoopy, Charlie Brown & Friends, a Peanuts Collection pode ser encontrada nas bancas da Grande São Paulo ou assinada no site da...