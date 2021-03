Magazine Small Axe: Terceiro filme da antologia chega ao Globoplay A produção retrata histórias de negros imigrantes marginalizados pela elite britânica da época

Aclamada pela crítica, a série Small Axe conquistou uma das condecorações mais cobiçadas do audiovisual: o Globo de Ouro de melhor ator coadjuvante pela atuação de John Boyega como Leroy Logan. Antologia composta por cinco filmes no total, a produção, que também foi indicada na categoria melhor minissérie desta edição da premiação, está sendo exibida semanalmente no Brasil...