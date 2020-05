Magazine Situação de emergência Enquanto artistas e produtores goianos sofrem com paralisações ou trabalham para adaptar projetos em ações virtuais, Estado alega “momento fiscal delicado”

A ideia inicial era auspiciosa: uma imersão aprofundada pela experiência da leitura dentro da biblioteca do Centro Cultural Oscar Niemeyer. Com o isolamento social, a produtora cultural Juliana Mado agora precisa repensar e adaptar o projeto Pra Ler o Mundo, aprovado no edital de 2018 do Fundo de Arte e Cultura de Goiás (FAC). Em um setor que emprega 5 milhõe...