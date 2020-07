Magazine Situação das academias

Há mais de cem dias, as academias estão fechadas em Goiás. No final de maio, uma liminar da Justiça permitiu a reabertura dos 1,2 mil estabelecimentos, mas ela foi cassada pelo Supremo Tribunal Federal. No decreto do Estado e seguido por Goiânia de isolamento intermitente, que intercala o funcionamento de atividades não essenciais entre 14 dias fechados e 14 abertos,...