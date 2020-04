Siron Franco, um dos principais nomes da arte brasileira, também iniciou uma série de telas sobre a pandemia e a previsão é que fiquem prontas em 15 dias. O artista está trabalhando no conceito de hospital com quadros em formatos variados, que de longe parecem estar em branco, mas ao serem vistos de perto trazem rostos. “São imagens delicadas e que mostram a nossa fragilidade. É quase como se fosse uma morte”, adianta. O artista lembra que o conjunto tem uma característica semelhante com uma das principais coleções da carreira: a do césio 137. “Da mesma forma que antes fui tomado pela solidão”, lembra.

A série do césio é uma das mais aplaudidas da carreira de Siron pela crítica especializada e pelo público. A produção engloba cerca de 110 pinturas sobre papel e objetos, como camas hospitalares feitas de ferro oxidado. “Naquela época tudo que acontecia eu registrava e ainda tem a questão de afeto, já que tudo começou no Bairro Popular onde morei quando cheguei em Goiânia”, recorda. Parte dessa produção histórica foi selecionada na última edição da Bienal de São Paulo, em 2018, marcando sua sexta participação na mostra.