Magazine Siron Franco concede entrevista no novo web estúdio do POPULAR; assista Artista plástico goiano adiantou que fará uma exposição em Brasília, com mais de 100 desenhos, inspirados no doloroso acidente com o césio 137 em Goiânias

O artista plástico goiano Siron Franco, de 72 anos, concedeu entrevista na manhã desta segunda-feira (5) na inauguração do novo web estúdio do jornal O POPULAR. No bate-papo, o pintor adiantou que fará uma exposição em Brasília no final de agosto com mais de 100 desenhos, sendo 50 inéditos, pintura sobre papel e esculturas, inspirados no doloroso acidente com o césio 1...