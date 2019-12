Magazine Sinfônica Jovem de Goiás encerra temporada 2019 com apresentação nesta sexta

Fechando a temporada 2019 de apresentações, a Banda Sinfônica Jovem de Goiás recebe o público, a partir das 19h30 desta sexta-feira, na Praça Cívica. O concerto integra a programação do Natal do Bem, promovido pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), que conta ainda com outras apresentações artísticas até o final do mês de dezembro. Sob regência do ma...