Um tributo às músicas mais significativas da banda Pink Floyd poderá ser conferido pelo público nesta terça-feira, no Teatro Goiânia. O espetáculo será apresentado pela Orquestra Sinfônica de Goiânia e faz parte da série Rock Sinfônico, às 20 horas, com ingresso a R$ 10. Com arranjos elaborados para o concerto, a Orquestra será acompanhada pela Banda Crazy Diamond, ...