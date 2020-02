Magazine Sinfônica de Goiânia se apresenta com violonista Concerto gratuito neste domingo abre temporada 2020 do Teatro Goiânia

O violonista Jaime Alem (foto) acompanha a Orquestra Sinfônica de Goiânia em concerto que abre a pauta 2020 do Teatro Goiânia, neste domingo, às 11 horas. A apresentação tem entrada franca, sujeita à lotação do espaço cultural. Compositor e arranjador, Alem tem no currículo a direção musical de Maria Bethânia por 28 anos. A apresentação terá participação dos apres...