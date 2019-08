Magazine Sinfônica de Goiânia recebe violinista Cármelo de los Santos

A Orquestra Sinfônica de Goiânia recebe o renomado violinista Cármelo de los Santos (foto) nesta terça-feira, às 20 horas, em concerto no Teatro Sesi. O corpo filarmônico municipal realiza seu clássico Concerto Internacional ao lado do convidado, destacando duas obras ícones do repertório orquestral: O Concerto para Violino e Orquestra, do compositor alemão Johannes Brahms...