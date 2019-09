Magazine Sinfônica de Goiânia faz concerto no Teatro Sesi nesta terça-feira Apresentação terá peças de Nevsky e Tchaikovsky, com regência de Emílio de César e o solo de Mere Oliveira

A Orquestra Sinfônica de Goiânia apresenta o concerto Cinema In Concert nesta terça-feira, às 20 horas, no Teatro Sesi. Com ingresso por doações de 2 quilos de alimento não perecível ou um livro literário, a apresentação destaca alguns temas da obra de Nevsky e Tchaikovsky, como, por exemplo, abertura de Romeu e Julieta (1880), de autoria do último. A regência é d...