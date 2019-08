Magazine Sinfônica de Goiânia faz apresentação com destaque para trompete

A Orquestra Sinfônica de Goiânia apresenta neste domingo, às 11 horas, no Teatro Goiânia, o Concerto de Encerramento do Festival Trompetes do Cerrado, com entrada gratuita. O repertório será focado no mais tradicional instrumento de metal: o trompete. Entre os solistas estão os músicos Tiago Linck (foto), Antônio Marcos Cardoso, Mauro Stahl Júnior, Nivaldo Moura Júnior, ...