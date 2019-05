Magazine Sinfônica de Goiânia destaca obras históricas no Teatro Goiânia Repertório reúne compositores dos três principais países aliados na 2ª Guerra Mundial

A Orquestra Sinfônica de Goiânia apresenta nesta terça-feira, às 20 horas, no Teatro Goiânia, o concerto A Música dos Aliados, com obras de Elgar, Tchaikovsky e Bernstein. O repertório reúne compositores dos três principais países aliados na 2ª Guerra Mundial: Inglaterra, Rússia e EUA. A entrada é gratuita, limitada à capacidade de lotação do espaço, de 800 luga...