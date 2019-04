Magazine Sinfônica de Goiânia apresenta trilhas consagradas no cinema

A Orquestra Sinfônica de Goiânia apresenta ao público mais um espetáculo da série Cinema In Concert. Com repertório inédito, a apresentação, no Teatro Sesi, às 20 horas, promete emocionar com trechos de filmes famosos como Ben-Hur, A Missão, Harry Potter, Os Vingadores, Bohemian Rhapsody, entre outros. A apresentação contará com a participação do Coro Juvenil de Goiâni...