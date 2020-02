Magazine Sinfônica de Goiânia abre temporada 2020 Primeira apresentação do ano da orquestra será nesta terça, no Teatro Sesi

A Orquestra Sinfônica de Goiânia abre nesta terça-feira (18), às 20 horas, a temporada 2020 com o concerto Três Tenores in Concert. A apresentação reúne no palco os tenores Alexandre Vaz, Félix Bauer e Hélenes Lopes, com a participação especial do Coro Juvenil de Goiânia e regência do maestro Eliel Ferreira. O concerto será realizado no Teatro Sesi e o ingresso...