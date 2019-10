Magazine Sinfônica da cidade faz concerto com outros corpos sinfônicos no CCON

Goiânia 86 anosSinfônica da cidade faz concerto com outros corpos sinfônicos no CCONEm comemoração aos 86 anos de Goiânia, o Centro Cultural Oscar Niemeyer recebe neste domingo, às 11 horas, uma Festa Sinfônica com a união de forças musicais para celebrar. Serão mais de 300 músicos no palco, entre instrumentistas e cantores. Participarão do concerto a Orqu...