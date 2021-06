Magazine Sindicato diz que alteração de nome de rua para Paulo Gustavo vai gerar prejuízos Caso isso ocorra, os comerciantes vão ter que mudar o nome da rua em sacolas, cardápios de restaurantes, materiais de propaganda, entre outros

O Sindicato dos Lojistas do Comércio de Niterói (Sindilojas) pede à prefeitura da cidade que reconsidere a mudança do nome da rua Coronel Moreira César para Ator Paulo Gustavo. A alteração da denominação da via como homenagem ao humorista, que era nascido em Niterói e morreu em 4 de maio, ganhou amplo apoio popular em consulta pública realizada pela administração municipal. Em ofício...