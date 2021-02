Magazine Sinais de alerta Confira alguns problemas mais comuns em peles negras e morenas

Alopécia, principalmente de tração: nÉ a queda do cabelo, principalmente na frente do couro cabeludo.Hipercromias: nSão manchas escuras na pele, surgem principalmente pós-acne e pós-picadas Ressecamento: nA pele, em especial do corpo, fica com tom acinzentado.