Magazine Simony denuncia Dudu Camargo por assédio sexual no carnaval Cantora diz ter procurado Delegacia da Mulher de São Paulo para relatar episódio ocorrido durante a cobertura da RedeTV! no Anhembi

Simony divulgou um comunicado nesta segunda-feira, 2, no qual afirma que procurou a 4ª Delegacia de Defesa da Mulher da Capital de São Paulo na sexta, 28, para denunciar Dudu Camargo por importunação sexual. A cantora se refere às atitudes do apresentador do SBT durante transmissão ao vivo diretamente do sambódromo Anhembi no primeiro dia de cobertura da fol...