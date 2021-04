Magazine Simone & Simaria voltam à atividade em live neste domingo (4) Em entrevista ao POPULAR, cantoras falam sobre novos projetos e da saudade do público goiano

Foi Pá Pum! Este é o título de uma das últimas músicas de trabalho lançadas pela dupla Simone & Simaria. O termo, no entanto, poderia ser utilizado também para o sucesso que as coleguinhas fazem em qualquer trabalho. No YouTube, já são mais de 148 milhões de visualizações no hit. Além de outros sucessos como a canção Presente de Deus, que aposta no ritmo “piseiro”....