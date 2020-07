Magazine Simone Mendes, da dupla Simone e Simaria, comemora 1 milhão de inscritos no YouTube Os novos vídeos saem às sextas-feiras e domingos, às 20h

A cantora Simone Mendes, da dupla Simone e Simaria, conquistou 1 milhão de inscritos em seu canal no YouTube, com menos de dois meses de estreia. Para comemorar, ela reuniu a família na cozinha e preparou um bolo. No vídeo, divulgado no último domingo (19), o público pode anotar a receita e ainda se divertir com as situações que acontecem com ela, ao lado de seu irmão (...