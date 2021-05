A cantora Simone Mendes, 37, da dupla com Simaria, postou uma foto em suas redes sociais, na noite desta sexta-feira (28), indicando que está internada. Apesar de afirmar que está tudo bem, ela disse também que ficará ausente por alguns dias.

"Vou ficar três dias off, meus amores. Está tudo bem comigo! Depois explico", postou ela nos stories do Instagram. O marido da cantora, o empresário Kaká Diniz, publicou uma foto em um corredor que parecia ser de hospital na manhã deste sábado (29).

A assessoria da cantora foi procurada, mas ainda não respondeu. Simone deu à luz a pequena Zaya em fevereiro e, em abril, chegou a contar a seus seguidores que estava tendo sangramento e até já tinha procurado seu médico por causa disso.

"O diabo desta menstruação não vai embora de jeito nenhum! Meu Deus do céu! Eu até falei já com o médico, tenho que ir lá para ver essa história", afirmou a cantora, que comentava na ocasião a ausência de sexo desde o nascimento de sua caçula --ela também é mãe de Henry, 6.

Simone e Simaria deixaram o time de jurados do The Voice Kids este ano, após três edições e duas vitórias. O anúncio do afastamento foi feito também em abril e seria pela dificuldade de conciliar as gravação com os cuidados da maternidade.